Ouders die kinderopvang in Sint-Katelijne-Waver zoeken, kunnen terecht bij digitaal platform

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver richtte een Lokaal Loket Kinderopvang op. Dit informatie- en ondersteuningspunt wil ouders helpen in hun zoektocht naar kinderopvang. Om dit doel waar te maken, sloot Sint-Katelijne-Waver aan bij digitaal platform Opvang.Vlaanderen, een website die kinderopvang vinden een pak overzichtelijker en gemakkelijker maakt. “De lancering van Opvang.Vlaanderen in Sint-Katelijne-Waver biedt ouders een gebruiksvriendelijk platform dat het aanbod van crèches en onthaalouders in kaart brengt en de aanvraag van een opvangplaats vergemakkelijkt”, vertelt Eric Janssens (CD&V), schepen van Gezin. “Wil je als ouder je kind inschrijven bij een crèche of onthaalouder in onze gemeente? Dan doe je dit vanaf nu via dit digitaal platform. Alle opvanginitiatieven in Sint-Katelijne-Waver sloten aan bij Opvang.Vlaanderen. Je aanvraag verloopt dus niet meer via de crèche of onthaalouder, maar via het digitale systeem.”