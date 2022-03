Opnieuw expo in Katelijns gemeentehuis: “Meer dan veertig kunstenaars geven hun kijk op grootsheid zee”

“De expo HAVET, Zweeds voor ‘de zee’, is geïnspireerd op het gelijknamige gedicht van Göran Palm”, delen medeorganisator en kunstenares Veerle Deknopper en schepen van Cultuur Eric Janssens (CD&V) mee. “In het gedicht vergelijkt Palm de zee met het Louvre. En voor deze gelegenheid toveren wij ons gemeentehuis om tot een klein Louvre. Er zullen werken van meer dan veertig kunstenaars te bewonderen zijn, voornamelijk van schilders en fotografen. Ze geven elk hun eigen kijk op de grootsheid van de zee.” De schepen stelt ook zelf een foto tentoon, een beeld dat hij toevallig nam tijdens een uitstapje naar Oostende. “De zee was uitzonderlijk helderblauw en kalm, er was niemand op het strand... zeer onwezenlijk. Toen ik het beeld nam, met de zon in mijn gezicht, had ik niet door hoe abstract het was. Het deed me mij meteen denken aan het gedicht”, aldus Janssens. Zijn foto deed dienst voor de affiche van HAVET. De kunstwerken zijn te bewonderen van 13 maart tot en met 3 april in de expositieruimte van het gemeentehuis (Lemanstraat 63). Bezoekers zijn welkom tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: alle weekdagen van 9 tot 12 uur, dinsdag ook van 16 tot 20 uur en woensdag ook van 14 tot 16 uur. Daarnaast is de tentoonstelling op drie zondagen te bezichtigen, namelijk op 13 en 20 maart en 3 april, telkens van 14 tot 17 uur.