Opleiding reanimeren en defibrilleren in Katelijns gemeentehuis

Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver organiseert op zaterdag 15 oktober een opleiding reanimeren en defibrilleren. In de gemeente hangen verspreid over de vier kernen verschillende AED-toestellen. Het gemeentebestuur ondersteunt verenigingen die een AED-toestel aankopen met een subsidie. Deze toestellen helpen bij de reanimatie wanneer iemand door een hartaanval werd getroffen. “Hoewel deze toestellen stap voor stap uitleggen wat je moet doen, is het geen overbodige luxe om een opleiding ervoor te volgen. Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf je dus snel in via het digitale formulier op www.skw.be”, klinkt het. Inschrijven is gratis. De opleiding vindt plaats tussen 10 en 13 uur in het gemeentehuis.