Oma Marleen organiseert steunactie voor dove kleindochter Lien (1,5): “Met een implantaat zal voor haar een nieuwe wereld opengaan”

Westhoek, Mechelen Oekraïense Olha en Willem roepen op om hulpgoede­ren en onderdak te bieden: “Onze zoon heeft grootvader nog nooit ontmoet”

De oorlog in Oekraïne houdt Willem Vermeersch (35) en zijn Oekraïense echtgenote Olha Hruba (31) wakker. Haar vader woont in Rivne, in het noordwesten van Oekraïne. “Het is complete waanzin. Landgenoten hebben nú hulp nodig, want de Russische aanvallen worden intenser”, zegt Willem, die opgroeide in de Westhoek en sinds een tweetal maanden in Mechelen woont.

17:58