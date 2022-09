Nutsbedrijf wil glasvezelnetwerk uitrollen in Sint-Katelijne-Waver: “Starten wanneer minstens 20% van de inwoners een gratis huisaansluiting willen”

Inwoners kunnen terecht met al hun vragen bij Fiberklaar onder andere op het online infomoment op 14 september en het live infomoment op 28 september in de parochiezaal van het centrum. Fiberklaar biedt zelf geen abonnementen aan maar met de huisaansluiting kunnen inwoners vrij kiezen of en wanneer ze een glasvezelabonnement afsluiten bij de deelnemende internetproviders. “We zijn overal in Vlaanderen druk in de weer met de uitrol van ons open glasvezelnetwerk. Nu richten we onze pijlen op Sint-Katelijne-Waver die zo straks kan profiteren van de voordelen van een open netwerk en het internet van de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de Katelijnenaren oren zullen hebben naar ons project en nodigen hen uit om al hun vragen te stellen tijdens de meerdere infomomenten of via de website”, zegt Rik Missault, CEO van Fiberklaar. Met fiber beschik je over je eigen aansluiting en hoef je jouw verbinding met niemand te delen. “Zo is jouw verbinding steeds snel en stabiel en krijg je de internetsnelheid die de internetprovider belooft. De effectieve uitrol van het glasvezelnetwerk start wanneer minstens 20% van de inwoners voor 10 oktober 2022 aangeeft een gratis huisaansluiting te willen. Daarna wordt het volledige aansluitbaar gebied kosteloos fiberklaar gemaakt.”