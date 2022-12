Nieuwe app slaat SKWinkelbons op in smartphone: “Geeft ook overzicht van handelaars”

“De app van SKWinkelbon maakt het nog gemakkelijker om lokaal te SKWinkelen in Sint-Katelijne-Waver”, vertelt Sven Verelst (CD&V), schepen van Lokale Economie. “In de app vind je een overzicht van jouw bonnen, hun saldo en de geldigheidsduur. Je kan via de app ook bonnen kopen, vindt er steeds een actuele lijst van deelnemende handelaars en kan er het laatste SKWinkelhiernieuws raadplegen.” Papieren bon gekregen? Scan de QR-code die je op de bon vindt met de app van SKWinkelbon. Zo bewaar je je bon in de app en heb je enkel nog je smartphone nodig om ermee af te rekenen in de winkel. Download de SKWinkelbon-app in de App Store of de Play Store. Wie deze maand een SKWinkelbon via de app aankoopt, maakt kans op een van de 100 SKWinkelbonnen van 20 euro.