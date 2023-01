Netwerkavond voor kmo’s en handelaars uit Sint-Katelijne-Waver

Mechelen 106 warme winterbu­ren­da­gen in Mechelen: “Het concept is eenvoudig, maar de impact enorm”

Dit jaar waren er 106 winterburendagen in totaal van de kerstvakantie tot en met het einde van januari. Zowel in het centrum van Mechelen als in de omliggende wijken en dorpen waren er tal van inschrijvingen. Ook bewoners van appartementsgebouwen engageerden zich. Na de pandemie trad er een grote stijging in het aantal inschrijvingen op.

30 januari