Naam voor nieuwe vrijetijdssite gevonden, maar dossier loopt vertraging: “Mikken nu op voorjaar 2024 voor opening”

Langs de Leliestraat in Sint-Katelijne-Waver, op een steenworp van het gemeentehuis en tegenover de Aldi, zal het gemeentebestuur een nieuwe vrijetijdssite bouwen. “Onze gemeente had al lang nood aan een fuif- en evenementenzaal. Maar ook de bibliotheek zal naar daar verhuizen, net als het lokale filiaal van het Conservatorium. Een jeugdhuis maakt de puzzel compleet. Kortom: het wordt een uitgebalanceerde evenementensite waar er altijd wel iets te beleven zal zijn”, legt burgemeester Kristof Sels (N-VA) uit. “Had alles volgens wens verlopen, dan was de bouw van de site eind mei van start gegaan. Tijdens de beroepsprocedure is er echter een beroep ingesteld.”

Voorjaar 2024

De aanvraag wordt nu opnieuw onderzocht door het provinciebestuur. “Dat kan mogelijk leiden tot enkele aanpassingen. Daarom kunnen we momenteel niet zeggen wanneer de werken starten. De duur van de werken wordt geschat op 543 kalenderdagen, dus ongeveer anderhalf jaar. De bedoeling was om de site eind volgend jaar in gebruik te nemen. Dat zal niet meer lukken. We hopen in het voorjaar van 2024 de site te kunnen openen.”

‘t Gewent

De startdatum is dus nog onduidelijk, maar een naam voor de site is er al wel. Via een bevraging bij de inwoners werd er een naam gekozen. “Begin maart organiseerden we een bevraging waarbij we hen opriepen om suggesties in te sturen. Maar liefst 103 suggesties kwamen binnen. Daarbij was er één die er met kop en schouders bovenuit stak: ’t Gewent. En dat wordt dus ook de naam”, zegt Sels. “De naam ’t Gewent refereert naar het tuinbouwkarakter van de gemeente. Een gewent is een typisch kernmerk van de openluchttuinbouw in onze gemeente in vroegere tijden. De tuinbouwers teelden hun groenten op verhoogde bedden of gewenten. Dat hielp om de oppervlakkige waterafvoer vooral in de winter en het voorjaar te verbeteren. De teelt op gewenten had vergaande gevolgen. Langer dan elders bleef men het paard en menselijke spierkracht gebruiken voor de grondbewerking. Pas eind jaren zestig van vorige eeuw werd het paard vervangen door de tractor.”