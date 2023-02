Na bezorgdheid van buurt geeft provincie groen licht aan Borgerwijk: “Carrefour zal er buurtsupermarkt openen”

Twintiger die inbrak bij werkgever krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf

Achttien maanden voorwaardelijk. Dat is de celstraf die een 26-jarige man kreeg opgelegd van de rechter in Mechelen. Vorig jaar brak de man binnen bij een man waarbij hij schilderwerken was gaan uitvoeren. “Maar ik werd niet betaald zoals afgesproken en heb daarom het recht in eigen handen genomen”, vertelde de twintiger op zitting. “Wat moest ik anders doen? Ik ben illegaal in het land en de werken had ik in het zwart uitgevoerd.” Bij de inbraak ging de twintiger ervandoor met een flesje parfum, een playstation en twee spelletjes. De inbraak werd toegegeven. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. Na beraad ging de rechter daar ook op in. Naast de celstraf van 18 maanden werd er wel nog een effectieve geldboete van 800 euro opgelegd.