N-VA Sint-Katelijne-Waver onthult opvolgers: Bart De Boeck is nieuw gezicht in schepencollege

Voormalig OCMW-raadslid en gemeenteraadslid De Boeck is reeds lang actief binnen N-VA en woont in de buurt van het station. Hij neemt de bevoegdheden omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), huisvesting en patrimonium over en de bevoegdheid toerisme van N-VA-burgemeester Kristof Sels. De burgervader neemt op zijn beurt de bevoegdheid openbare werken over van De Pauw. “Sander Jeurissen, afkomstig van Pasbrug-Nieuwendijk, volgt gemeenteraadslid Elke Hellemans op. Wegens professionele redenen stelde ook Elke Hellemans haar mandaat van gemeenteraadslid ter beschikking. In het Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst (BCSD) neemt Jan Van Itterbeeck ontslag wegens persoonlijke redenen. Hij krijgt Ilse Nauwelaerts in zijn voetsporen terwijl Veerle Stoffelen hem vervangt in zijn rol van fractieleider binnen het BCSD”, deelt N-VA Sint-Katelijne-Waver mee. Frank Geets blijft voorzitter van de afdeling en krijgt het gezelschap van Jeurissen als ondervoorzitter. De andere bestuursfuncties blijven in dezelfde handen.