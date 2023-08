Molenstraat-Waversesteenweg na twee jaar opnieuw open: “Nieuwe fietspaden, riolering en asfaltbaan”

Jonge studente heeft teveel gedronken na bezoek aan discotheek: Rijverbod van 1 maand

Een jonge studente heeft zich donderdag voor de politierechter in Mechelen moeten komen verantwoorden. Ze werd in de zomer van 2022 betrapt door de politie omdat ze teveel had gedronken. Ze had 0,9 promille in haar bloed.