Minister Annelies Verlinden en leerlingen Sint-Ursula-Instituut gaan in dialoog over toekomst van het land: “Een leerrijke ervaring”

“Het is interessant om te weten wat het standpunten van de jongeren zijn over bijvoorbeeld politieke participatie, de organisatie van de verkiezingen en de werking van het land, aangezien zij de toekomstige generatie zijn. De bevraging werd dan ook opengesteld voor iedereen vanaf 16 jaar”, aldus de minister. De leerlingen werden in groepjes verdeeld en dachten tijdens drie rondes na over de democratie en de manier waarop verkiezingen georganiseerd worden. “Zij zijn namelijk binnenkort stemgerechtigd”, vertelt communicatieverantwoordelijke van de school Ann Vanhaeren. “De minister ging van tafel tot tafel om met de leerlingen in dialoog te gaan en om te weten te komen hoe jongeren kijken naar deze onderwerpen. Aangezien de leerlingen deze onderwerpen al in de les behandeld hebben, vonden zij dit heel interessant en konden zij hier op een actieve manier over discussiëren. Het was een zeer leerrijke ervaring die we zeker in de toekomst nog eens willen overdoen. Zowel voor leerlingen als leraren is dit een unieke gelegenheid. We hebben de minister na afloop ook nog een korte rondleiding door de school gegeven en haar het historisch erfgoed getoond.”