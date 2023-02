Meidoornstraat een week afgesloten door werken aan riooldeksel

Tearoom Den Bompa breidt uit met warme bakkerij: “Brood van de GB is niet hetzelfde”

Het aanbod aan vers brood raakte beperkter sinds de sluiting van bakkerij Hendrickx in de Antwerpsestraat van Lier. Dat voelden ze wel bij de buren en Tearoom Den Bompa, waar ze geregeld hun broodjes gingen halen voor de verse croque monsieurs. Daarom namen ze het heft in eigen handen en startten ze zelf een nieuwe bakkerij in het voormalige pand van bakker Carl: “We hebben de ruimte, dus waarom niet?”