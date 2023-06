Marktkramers voor derde editie (H)eerlijk Katelijne gezocht

Showbizz Antwerpse Laurenne krijgt onvergete­lij­ke verjaardag dankzij 'flirt' met Harry Styles: “De wereld stond even stil”

Laurenne Croes (27) uit Antwerpen beleefde de verrassing van haar leven tijdens het concert van de Britse popster Harry Styles (29) op de weide van Werchter. Ter viering van haar verjaardag, hield ze een bordje omhoog met de tekst ‘It’s my birthday’, in de hoop dat Styles haar zou opmerken. Tot haar verbazing deed de voormalige One Direction-zanger dat ook. “Ongelofelijk wat er gebeurd is. Ik ben er nog altijd niet goed van.”