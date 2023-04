Man knalt aan 111 kilometer per uur voorbij snelheidscontrole: “Chauffeur was onder invloed van drugs en had geen rijbewijs”

UPDATE: Drie woningen onbewoon­baar na uitslaande dakbrand tijdens renovatie­wer­ken: “Bewoners hebben inmiddels opvang”

In de Korte Heistraat in Mechelen is maandagavond brand uitgebroken in een woning. Het vuur woedde op het dak en verspreidde zich naar twee aanpalende panden. Een vierde woning kon net op tijd worden gevrijwaard door de brandweer. Gewonden vielen er niet.