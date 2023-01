Man (56) overleden in beek in Sint-Katelijne-Waver, mogelijk na val met fiets

Lier Lindsey (36) neemt Proxy Zimmer Lier over: “Ik wil er een hedendaag­se buurtsuper­markt van maken”

De Proxy Delhaize Zimmer in de Eikelstraat van Lier was meer dan 30 jaar in handen van de familie Hoeck, tot ze beslisten het pand te verkopen. Zelfstandige onderneemster Lindsey Smet (36) uit Heist-op-den-Berg heeft reeds een Delhaize Shop and Go in Putte en enkele Panosfilialen. Ze is al veertien jaar zelfstandige en zag ook hier in Lier de mogelijkheden in en besloot de winkel over te nemen.

20 januari