Maatregelen hebben succes: almaar minder zwerfkatten in Sint-Katelijne-Waver

“Net als heel wat andere lokale besturen in Vlaanderen, neemt ook Sint-Katelijne-Waver maatregelen om de zwerfkattenpopulatie aan te pakken. Het voorbije jaar werden 43 zwerfkatten gevangen, die vervolgens werden gesteriliseerd of gecastreerd. 21 van hen konden we via de Dierenbescherming Mechelen een nieuwe thuis geven, het gaat dan vooral om jonge kittens. 19 katten hebben we teruggeplaatst in hun natuurlijke habitat, drie katten moesten we helaas laten inslapen”, vertelt schepen van dierenwelzijn An Coen.