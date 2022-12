Lokaal dienstencentrum De Plek biedt studenten studieplaats aan: 7 dagen op 7 geopend

Op weekdagen zijn deze open van 8.30 tot 17 uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. De studenten kunnen gratis gebruik maken van wifi. Het waren de Gidsen van Sint-Katrien die bij het gemeentebestuur kwamen aankloppen met de vraag om een studieplek te voorzien. “De vorige jaren studeerden we samen in onze scoutslokalen, maar onze lokalen zijn daar eigenlijk niet op voorzien”, vertelt Lore Van Engeland, leidster bij de Gidsen Sint-Katrien. “Bovendien zijn de energiekosten het voorbije jaar sterk gestegen. Samen blokken in onze lokalen zou voor onze vereniging dus een erg dure kost zijn. We vernamen dat meer verenigingen en groepen studenten met hetzelfde probleem kampten. Daarom contacteerden we het gemeentebestuur.”

Wie in De Plek studeert, kan ’s middags in de brasserie ook een warme maaltijd eten. Je betaalt 9,5 euro voor soep, hoofdgerecht en dessert. Deze maaltijd moet je voor 12 uur de dag voordien reserveren. Kom je studeren in De Plek? Dan hoef je niet te reserveren. Meld je gewoon aan het onthaal, in het weekend in de brasserie. Ook in de bibliotheek (Leyland 1) kan je tijdens de openingsuren steeds terecht om rustig te studeren.