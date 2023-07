Lemanstraat in Sint-Katelijne-Waver onderbroken voor aanleg van bushalte

Chauffeur geflitst met 130 kilometer per uur in Tallaart: “Racen doet u op Francor­champs. Niet hier”

De politie van Lier heeft bij een snelheidscontrole langs de Tallaart in Lier een chauffeur geflitst met 130 kilometer per uur. De chauffeur reed er dus maar liefst 80 kilometer per uur sneller dan toegelaten.