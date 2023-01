Leerlingen en collega’s van verongelukte leerkracht Sint-Ursula-Instituut ondertekenen rouwregister: “Leerlingen krijgen extra ondersteuning”

“Hij was een geliefde leraar met een groot hart voor de leerlingen. Het verlies valt ons zwaar. Hij laat een grote leegte achter.” Het Sint-Ursula-Instituut is in rouw om het overlijden van Wim Liekens. De man gaf al meer dan dertig jaar les op de school en was leerkracht in elke graad. “Hij was dus gekend bij veel leerlingen hebben Wim dus gekend. Heel wat leerlingen leven erg mee met het overlijden”, vertelt woordvoerder van het Sint-Ursula-Instituut Ann Vanhaeren. Vanmorgen werden alle leerlingen door hun graaddirecteur toegesproken en werd een bezinningstekst voorgelezen. “De leerlingen die les kregen van Wim, krijgen extra begeleiding en ondersteuning. Er zijn daarnaast verschillende rouwregisters: één voor leerlingen, één voor collega’s en één voor mensen die niet actief aan de school verbonden zijn, maar toch een boodschap willen komen schrijven. Op onze website kan je ook een online rouwregister terugvinden. Leerlingen kunnen er een tekst in kwijt of hun naam onder een tekst van de school zetten.”