Kruispunt Kempenarestraat en Leyland afgesloten vanaf 24 oktober

Antwerpen Raadkamer bevestigt aanhouding 21-jarige zuurgooier

De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag de aanhouding bevestigd van een 21-jarige man die begin oktober ammoniak naar een andere man had gegooid. Het 32-jarige slachtoffer raakte zwaargewond in het aangezicht. De twintiger wordt verdacht van poging tot doodslag en diefstal met geweld, want hij zou het slachtoffer ook beroofd hebben.

17:46