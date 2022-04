Komst van openbare parking op site Borgerstein stuit op kritiek: “99 parkeerplaatsen te weinig voorzien”

Voor de site Borgerstein in Pasbrug loopt er momenteel een vergunningsvraag voor de herontwikkeling naar een woonsite met 248 appartementen. De projectontwikkelaar moet van de gemeente aan de voorkant parkeermogelijkheden voor de buurt realiseren. De erfpacht- en samenwerkingsovereenkomst, meetstaat, rooilijnplan, bestek en het inplantingsplan voor de parking werden door de gemeente op maandag goedgekeurd, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. “Op welke manier kunnen we nu staven dat het een buurtparking wordt of een privé-parking voor het nieuw project in Borgerstein?”, stelde gemeenteraadslid Kris Hapers (Groen) de vraag. Jos Moeyersons (Vlaams Belang) verwees dan weer naar de vele bezwaarschriften, 129 in totaal, die binnenkwamen.

“99 plaatsen te weinig”

Oppositiekartel SAMEN ANDERS nam het RUP er dan weer bij. “Omdat er in de buurt al een grote parkeerdruk is, werd er in het RUP expliciet opgelegd dat er 1,5 parkeerplaats moet voorzien worden per appartement in Borgerstein. Voor de 248 nieuwe woningen moeten er volgens de regels in het RUP 372 parkeerplaatsen worden voorzien. In de plannen worden echter maar 273 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, dat zijn er dus 99 te weinig”, zegt Katrien Willems. “Men rekent op de nieuwe openbare parking om de parkeervraag van de nieuwe appartementen op te vangen. Dat kan niet de bedoeling zijn: een openbare parking, onderhouden met geld van de belastingbetaler, kan niet dienen voor een privaat project.”

Erfpacht

“Het is heel complex project dat langs alle kanten nog bekeken moet worden en stap voor stap moet gaan. Eerst komt de zaak van de wegen, dan pas de vergunning. Pas als de parking er ligt, kunnen we het parkeerregime bekijken”, reageert schepen Joris De Pauw (N-VA). “Er is vraag vanuit de buurt voor meer parking. We kunnen als gemeente moeilijk groen licht geven aan de ontwikkeling in Borgerstein, zonder een deel openbare parking te eisen. In de toekomst wordt de parking in erfpacht gegeven aan gemeente zodra de parking gerealiseerd is. We spreken hier over twee à drie jaar. In eerste instantie stond in het RUP dat de parking in het park zou komen, maar aangezien we geen groene zone willen opofferen werden de pijlen op de zone voor het seminariegebouw gericht. De omgevingsvergunning moet nog besproken worden in het schepencollege. Het is nog veel te vroeg om met cijfers of conclusies op de proppen te komen.”