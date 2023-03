Klinkers Mechelsesteenweg worden aangepakt: “Op sommige plaatsen zijn ze verzakt”

Dijana Lesic start crowdfun­ding om sportrol­stoel te betalen: “Zonder sportrol­stoel, geen nationaal team”

De 24-jarige Dijana Lešić uit Merksem is het bewijs dat je een sportief leven kunt leiden met een beperking. De vrouw heeft een spierziekte, maar werd op negenjarige leeftijd verliefd op de G-sport powerchair hockey. Op 13 maart kreeg ze zelfs een uitnodiging van het Belgische nationale team. Die droom moet Dijana jammer genoeg even opbergen, want een eigen sportrolstoel kost 20.000 euro, geld dat Dijana niet heeft. Daarom start ze nu een crowdfunding. “Het zou jammer zijn om niet verder te mogen groeien in deze sport.”