Kinesist (43) aangehouden na verkrachting van twee patiënten

Sint-Katelijne-Waver Fout in ophaalka­len­der van blauwe vuilniszak­ken: “Pmd wordt opgehaald in de even weken”

12 januari Ivarem laat weten dat er een fout is geslopen in de ophaalkalender voor Sint-Katelijne-Waver. De data voor de blauwe zak staan verkeerd. “Pmd wordt in 2021 niet opgehaald in de oneven weken, maar in de even weken. Op vraag van het gemeentebestuur zal Ivarem een nieuwe ophaalkalender verspreiden. In de week van 18 januari ontvangt iedere inwoner van onze gemeente een brief van Ivarem met daarop de correcte data voor de pmd-ophaling”, deelt het lokaal bestuur mee. Ivarem zal ook een nieuwe ophaalkalender laten drukken en bedelen. Dit zal wel enkele weken in beslag nemen. De volgende pmd-ophalingen zijn op 15 januari, 29 januari en zo verder tweewekelijks.