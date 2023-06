Kindermascotte Skwibus viert tweede verjaardag met feestje aan gemeentehuis

Nachtelij­ke herstel­lings en onderhouds­wer­ken in Margareta­tun­nel: tunnelko­kers achtereen­vol­gens afgesloten tot en met 24 juni

In de Margaretatunnel in Mechelen zijn in de nacht van maandag op dinsdag herstellings- en onderhoudswerken gestart die nog tot en met 24 juni zullen duren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstelt er de schade aan de brandwerende bepleistering die vorige zomer werd vastgesteld, en laat verder ook de wanden en goten reinigen.