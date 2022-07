Kinderen leven zich uit in springkastelendorp

ANTWERPEN/OOSTENDE Sociaal theater Tutti Fratelli bezingt bezieler Reinhilde Decleir in Kursaal Oostende

Sociaal theater Tutti Fratelli bezingt bezieler Reinhilde Decleir in het Kursaal van Oostende in het teken van Theater aan Zee. ‘We zullen doorgaan!’ is een twaalfkoppige ode aan Decleir, die eerder dit jaar overleed.

26 juli