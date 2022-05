Katelijnse zomerschool zoekt lesgevers: “In opleiding, met ervaring of met een affiniteit met onderwijs”

“Onze zomerschool verwelkomt leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar die een duidelijke behoefte hebben aan extra leerstimulering om samen te leren, experimenteren en ravotten. Tijdens de voormiddag ligt de focus op taalstimulering in brede zin: leesvaardigheid, letterbegrip, spreekdurf, begrijpend lezen, wiskundig begrip, … We zijn op zoek naar ervaren lesgevers en leraren in opleiding, of anderen met een affiniteit met onderwijs, om dit dagdeel in te vullen. Je krijgt begeleiding en een betaling voor je inspanningen. Op zaterdag 20 augustus vindt er een slothappening plaats met kijkmoment voor de ouders.” Kandidaten kunnen zich aanmelden via de gemeentelijke website. Het Huis van het Kind neemt nadien contact met je op. Mail bij vragen rond dit engagement naar kind@skw.be.