Katelijnse straten krijgen nieuw laagje asfalt: “Werkzaamheden duren 2 tot 3 dagen”

“Jaarlijks vernieuwt het gemeentebestuur het asfalt op plaatsen waar de nood hoog is. Dit jaar is het de beurt aan de, Albertstraat, de Berlaarbaan ter hoogte van huisnummer 162-172 en 167-175, Dijkstraat, Ekelenhoek, Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 196a-200 en 179-211, Schorsemolenstraat en de Wandelstraat. De werken duren twee à drie dagen. Tijdens de werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk in deze straten”, deelt het lokaal bestuur mee. De werken in de Albertstraat zijn momenteel voorzien voor dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei. Op de Berlaarbaan is er een nieuw stukje asfalt nodig aan de rotonde van de R6 aan de kant van het Centrum en Waver. Gedurende een dag, op donderdag 2 juni, zal de Berlaarbaan er volledig versperd zijn. Op de Mechelsesteenweg zijn er twee plekken waar een stukje asfalt vernieuwd moet worden: aan de oprit van de R6 en ter hoogte van huisnummer 211. Deze werken vinden plaats van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juni.