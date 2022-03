Katelijnse kinderraad ondervraagt inwoners over verkeer: “65% vindt het vervelend om fluovest te dragen”

Bonheiden Russische Ivan (9) vertaalt leerstof voor Oekraïense vluchte­ling Yelisey (9) in Bonheiden­se school: “Zijn al goede vrienden geworden”

In het vierde leerjaar van GO! basisschool Klim Op in Bonheiden is er een mooie Russisch-Oekraïense samenwerking opgezet. De negenjarige Ivan Rysev vertaalt er voor zijn klasgenootje en leeftijdsgenoot Yelisey Dotsenko, die met zijn mama en oudere zus naar ons land is gevlucht, de leerstof. “Dit is niet symbolisch bedoeld. Het belangrijkste was het welbevinden van Yelisey”, klinkt het bij de school.

24 maart