Katelijnse Fietsbieb zamelt fietsen in voor Oekraïense vluchtelingen: “Willen ons steentje bijdragen”

“De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook onze Fietsbieb wil haar steentje bijdragen. De ingezamelde fietsen zullen vervolgens uitlenen aan gezinnen uit Oekraïne die hier in België onderdak hebben gevonden. Heb je thuis nog een ongebruikte kinder- of volwassenfiets staan? Staat hij in de weg en heb je hem niet meer nodig? Breng hem dan deze maand naar de fietsbieb”, deelt de Fietsbieb mee. De ingezamelde fietsen zullen eerst onder handen genomen worden vooraleer ze ter beschikking worden gesteld van een Oekraïens gezin. Voor elke geschonken fiets geeft de Fietsbieb een jaar gratis lidmaatschap aan een Oekraïens gezin. Wie een fiets wil schenken neemt contact op met de Fietsbieb via sintkatelijnewaver@fietsbieb.be, Guido Op de Beeck (0495 50 40 65) of Paul Mes (0477 76 39 66). Elke zaterdag van april kan je jouw fiets schenken tussen 10 en 12 uur in het verzamelpunt van de Fietsbieb aan de Berkelei 34.