Katelijnenaars schenken massaal spullen voor opvang Oekraïense vluchtelingen: “Meer dan 100 inwoners hebben al gereageerd op oproep”

Vanaf volgende week kan Sint-Katelijne-Waver Oekraïense vluchtelingen opvangen in het seminariegebouw van Borgerstein. Er is plaats voor zeventig personen, plus baby’s en peuters. Voor de inrichting van de wooneenheden, deed de gemeente dinsdag een oproep bij haar inwoners om spullen in te zamelen. Al meer dan honderd inwoners reageerden. Donderdagavond vond een eerste inzamelmoment plaats. “De enorme respons maakt ons erg blij”, zegt schepen van Sociale Zaken en Integratie An Coen (N-VA). “Onze medewerkers zijn momenteel volop bezig met het in kaart brengen van de geschonken spullen. Daarom hebben we vrijdagmiddag de online aanmeldlijst op onze website even op pauze gezet. Na het weekend hebben we een beeld van wat we nog nodig hebben. Dan stellen we de lijst opnieuw open.”