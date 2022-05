Katelijne werkt aan ‘slimme post’ op maat van burger met drie andere gemeenten: kiezen tussen papier of digitaal

“Vandaag gaat er een overwegend manueel proces schuil achter de vele attesten, facturen en oproepingsbrieven: printen, plooien, omslagen vullen en frankeren. Een immens budget gaat op aan print-, papier- en verzendkosten. En dan hebben we het nog niet gehad over de milieu-impact van papieren post. Met dit project kunnen we de papieren stroom aan brieven stelselmatig afbouwen”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Met deze groep van vier gemeenten werkten we een voorstel uit om enerzijds digitale post te versturen naar inwoners die hun e-Box gebruiken, en om anderzijds papieren post te versturen naar inwoners die hun e-Box niet gebruiken. Niemand valt uit de boot. Dat ieders persoonlijke voorkeur bepalend is, is de grote sterkte van dit project.” Bedoeling is om het systeem op termijn ook in andere Vlaamse steden en gemeenten uit te rollen. De e-Box van het project is te vinden via www.myebox.be. ‘Mijn Burgerprofiel’ kan je raadplegen via www.skw.be in de rechterbovenhoek.