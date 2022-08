“Jurgen is niet meer de man van twintig jaar geleden”: Advocaat Jurgen G. breekt stilzwijgen over vrijlating met enkelband

Putte Jasper Philipsen publieks­trek­ker op Puts Na-Tourcrite­ri­um: “Zenuwen bij het vragen van zijn handteke­ning”

In Putte is het vanavond alle ogen op sprintbom Jasper Philipsen. De Vlam van Ham is de publiekstrekker op het Puts Na-Tourcriterium. Wielerfans verzamelden in de vroege avond aan het voormalig gemeentehuis voor een foto met of een handtekening van de winnaar van de laatste Tourrit.

31 juli