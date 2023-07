Jeugdverenigingen zetten acties neer rond de Dag tegen Homo- en Transfobie, Sint-Katrien wint hoofdprijs

Politie onderzoek twee au­to-inbraken

De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart naar een inbraak in twee personenwagens. De voertuigen stonden telkens geparkeerd langs de weg. Telkens werd het raampje ingeslagen. Bij de auto-inbraak in de Vorsenborgstraat maakten de dieven een gsm-lader buit. Bij de inbraak in een wagen langs de Reinheidestraat is de buit nog niet bekend. De daders zijn voorlopig spoorloos.