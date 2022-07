Jens (23) fietst van Elzestraat naar Italië voor goed doel: “Ik mik op zo’n 130 kilometers per dag”

Sint-Katelijne-Waver Poppy is eerste autodeel­sys­teem in Sint-Katelijne-Wa­ver: “In elke kern twee wagens ter beschik­king”

Inwoners van Sint-Katelijne-Waver die gebruik willen maken van een deelwagen, kunnen voortaan een beroep doen op de rode wagens van Poppy. Poppy is een flexibel autodeelsysteem waarbij je binnen gelijk welke Poppy-zone de wagen overal kan oppikken en weer achterlaten. “Als gemeentebestuur hebben we nu een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Poppy”, vertelt schepen van Duurzame Ontwikkeling Jeroen Baeten (N-VA). “Zij zullen vanaf vandaag zes wagens beschikbaar stellen op ons grondgebied. In eerste instantie gaat het om een proefproject van zes maanden. We gaan ervan uit het een succes wordt en dus definitief.” Op voorstel van Poppy start het project in drie kernen: Centrum, Elzestraat en Pasbrug-Nieuwendijk. “In elke kern voorziet Poppy twee wagens, een combinatie van benzine en elektrisch. De autodeelorganisatie engageert zich ertoe om indien nodig zelf wagens te verplaatsen om het aanbod in de kernen beschikbaar te houden.” Het gemeentebestuur faciliteert de werking van Poppy door het gemeentelijke parkeerreglement aan te passen. Zo geldt er voor de wagens van Poppy geen tijdslimiet bij het parkeren in blauwe zones.

