Jens (23) fietst van Elzestraat naar Italië voor goed doel: “Ik mik op zo’n 130 kilometers per dag, en minstens 4.000 euro”

130km/dag

“Normaal zou ik vorige zomer met een vriend door Europa trekken, maar dat is er uiteindelijk toen niet van gekomen. Het lijkt mij een leuke manier om Europa te ontdekken en ik heb wel zin in een avontuur. Slapen doe ik op campings, in mijn fietszak zit een tent, en ik heb mezelf voorgenomen om niet meteen al mijn energie te verspillen. Het zal geen extreem hoge snelheid zijn waarmee ik het traject zal afleggen. Ik mik op zo’n 130 kilometers per dag. Ik heb niet specifiek getraind voor deze tocht. Ik ben het gewoon om op de fiets te zitten. De afgelopen dagen heb ik wat energie gespaard.” Jens arriveerde op zaterdagnamiddag in Aken, zo’n 140 kilometers van de Elzestraat. “Tijdens mijn tocht kom ik onder andere in Wenen, van daaruit gaat het richting de Apennijnen en fiets ik naar Venetië en Siena. Daarna staat er een stuk van de wielerwedstrijd Strade Bianche op mijn programma en zal ik via Milaan naar Basel fietsen. Vervolgens keer ik via Duitsland huiswaarts.”