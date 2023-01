“Je verhaal was nog niet uitverteld, maar de herinneringen nemen ze ons nooit meer af”: Warm afscheid van geliefde leerkracht Wim

Onze-Lieve-Vrouw-WaverIn de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver is er zaterdag in grote getale afscheid genomen van Wim Liekens. De 56-jarige leerkracht van het Sint-Ursula-Instituut (SUI) in Waver overleed vorige week zaterdag na een fietsongeluk . “Je laat een grote leegte achter, maar zorgde ook een grote verrijking in ons leven”, klonk het.

De leerlingen van het SUI vormden zaterdag voor een indrukwekkende erehaag tijdens de afscheidsplechtigheid van meester Liekens. De leerkracht Grieks en Latijn was erg graag gezien in de Waverse secundaire school. Dat bewezen enkele leerlingen eerder deze week al nadat het nieuws over zijn plotse overlijden bekend werd gemaakt. Wim overleed vorige week na een fietsongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag op weg naar huis.

Pakkend eerbetoon

Het afscheid zaterdag werd massaal bijgewoond. Ook via livestream werd de plechtigheid massaal gevolgd. Het werd een pakkend eerbetoon aan zijn leven. Onder meer dankzij toespraken van zijn familie, leerlingen, collega-leerkrachten en vrienden. “Wim, jij was de maïzena van het geheel en het Zwitserland als het moeilijk dreigde te worden. Iedereen wist jou te vinden en jij vond iedereen. Niets was jou teveel”, klonk het bij aanvang.

Tijdens de afscheidsplechtigheid werd Wim omschreven als een man met principes die niet tegen onrechtvaardigheid kon en iemand met een droge en subtiele humor die ‘zijn leerlingen ook graag eens wou liggen hebben’.

Quote We kunnen alleen maar fier en dankbaar zijn voor alles wat je voor ons was en wat je hebt betekend Nicht van leerkracht Wim

“Zoals die ene keer dat je jouw leerlingen blij maakte omdat ze tijdens de les maar één zin gingen vertalen, maar wat je er niet bij vertelde was dat die ene zin 15 regels lang was”, verduidelijkte een collega-leerkracht van Wim.

“Je was een fantastische collega en een leerkracht pur sang. Je was een authentieke, inspirerende en bezielende leerkracht. Het was een meerwaarde om je te mogen hebben kennen. Je bent veel te vroeg weggegaan en jouw verhaal was nog lang niet uitverteld, maar de herinneringen nemen ze ons nooit meer af.” Zijn vrienden en familie tot slot loofden Wim voor zijn energie, warmte en de wijsheid die hij hen had gegeven.

Grote leegte

“Er blijft nu een grote leegte achter, maar je zorgde ook voor een grote verrijking in ons leven”, besloot zijn nicht. “Het was altijd feest wanneer we jouw auto op de oprit bij oma zagen oprijden. We kunnen alleen maar fier en dankbaar zijn voor alles wat je voor ons was en wat je voor ons hebt betekend. Jij was een nonkel uit de duizend en stiekem hoop ik nog steeds dat jij er bij het volgende familiefeest gewoon weer bij bent. ”

