Jaagpad langs de Nete krijgt in december nieuwe laag asfalt

Onze-Lieve-Vrouw-Waver Gemeente organi­seert kernraden in Waver, Pas­brug-Nieuwen­dijk en Elzestraat

Inwoners van Sint-Katelijne-Waver kunnen in de komende drie weken drie kernraden bijwonen. Op 1 december vindt er een kernraad plaats in Huyze De Pauw in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Daarna volgen Pasbrug-Nieuwendijk (kantine GR Katelijne, 7 december) en Elzestraat (kantine RB Elzestraat, 13 december). Telkens komen er punten aan bod die interessant zijn voor de inwoners van de kern. Onder andere de dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, de verkeerssituatie in de omgeving Maanhoevebad en Loerenboske, en het riolerings- en wegenisproject Populierenstraat en Lindestraat worden besproken. De kernraden starten telkens om 20 uur.

29 november