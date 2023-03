In Sint-Katelijne-Waver kans op zware regen en bewolking vanmiddag

Fietsostra­de even afgesloten door zoekactie naar verdachte individuen

De fietsostrade in Sint-Katelijne-Waver is vrijdag een tijdlang afgesloten. De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) had er een perimeter ingesteld. “Kort daarvoor was er een melding binnen gekomen van enkele verdachte personen die waren opgemerkt in de buurt van de Beatrijsstraat. Ze toonden aandacht in enkele woningen”, vertelt politiewoordvoerster Lies Verreet. “Hierop zijn wij ter plaatse gegaan en op zoek gegaan naar deze verdachten. Alleen werden ze niet meer aangetroffen.” Een uurtje na de start van zoekactie werd de perimeter opnieuw vrijgegeven.