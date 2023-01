Huis van het Kind zoekt animatoren voor de Speel Mee-werking

Mechelen Politie vat winkeldief dankzij hulp van Al­di-medewerk­ster

Na een korte achtervolging heeft de politiezone Rivierenland een winkeldief kunnen vatten. Woensdagnamiddag werd de winkeldief opgemerkt in het Aldi-filiaal in de Elektriciteitstraat. De verdachte sloeg meteen op de vlucht, maar werd achterna gezeten door een medewerkster van de supermarkt. Inmiddels werd ook de lokale politiezone Rivierenland verwittigd. Dankzij de achtervolging van de medewerkster wist de politie ook de vluchtroute van de winkeldief en kon hij ruim vijfhonderd meter verder al worden gevat. Dat gebeurde op een privé-parking op Begijnenweide. Na zijn arrestatie werd de winkeldief meegenomen naar het politiekantoor in de Frederik de Merodestraat. Daar zal hij nu worden verhoord.

