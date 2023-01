Herstelling van vangrail langs R6: “Verkeer tijdelijk over één rijstrook”

Onze-Lieve-Vrouw-Waver “Je verhaal was nog niet uitverteld, maar de herinnerin­gen nemen ze ons nooit meer af”: Warm afscheid van geliefde leerkracht Wim

In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver is er zaterdag in grote getale afscheid genomen van Wim Liekens. De 56-jarige leerkracht van het Sint-Ursula-Instituut (SUI) in Waver overleed vorige week zaterdag na een fietsongeluk. “Je laat een grote leegte achter, maar zorgde ook een grote verrijking in ons leven”, klonk het.

29 januari