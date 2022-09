Heraanleg van parking aan Sint-Ursula-Instituut neemt maanden in beslag: “Komen dubbel zoveel parkings als nu”

Ingang Wintertuin

Tijdens de werkzaamheden is de parking niet bruikbaar. Alternatieven in de buurt bevinden zich aan de begraafplaats, sporthal Bruultjeshoek en in de Vinkenhofstraat. Aan de aannemers wordt gevraagd om geen werfverkeer te laten toekomen of vertrekken aan het begin- en einde van de schooldag. “Tegelijk met de heraanleg van de parking wordt de ingang van de Wintertuin verplaatst. Deze komt langs de zijde van de Zomergalerij. Waar nu de asfaltweg is naast de school, de zogenaamde ‘zwarte weg’, komt een wandelpromenade.”