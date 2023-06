Gesprek met buurtbewoners leidt tot ideeën tegen foutparkeerders in schoolomgeving Dijkstein: “Een aantal kunnen we snel realiseren”

Krapte op arbeids­markt met 14.380 vacatures ook voelbaar bij lokale besturen: “Zet troeven zoals gezonde werk-pri­vé balans in de verf”

Er staan op een totaal van 150.755 voltijdse medewerkers 14.380 vacatures open bij Vlaamse lokale besturen. Dat aantal zal nog toenemen, want binnen de tien jaar gaan 35.000 medewerkers – bijna één op de vier – met pensioen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) komt nu met een actieplan. Hoe kan je mensen overtuigen van een job in een stad of gemeente?