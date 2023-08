Wielrennen profs Cedric Beullens verlengt contract bij Lot­to-Dstny: “Het vertrouwen tussen beide partijen is zeer groot”

Op zijn zesentwintigste lijkt Cedric Beullens helemaal zijn weg te vinden in het profpeloton. De renner van Lotto-Dstny onderstreepte dat dinsdag nogmaals met een knappe zevende plaats in de Tour of Leuven. De ploegleiding is dan ook tevreden over Beullens’ prestaties. Het leverde hem een mooie contractverlenging op.