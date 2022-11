Gemeentepersoneel kan fiets leasen via gemeente: “Met de stijgende energiekosten is fietsen naar het werk extra interessant”

Heel wat bedrijven en organisaties bieden hun personeel de mogelijkheid om via de werkgever een fiets te leasen. “De fiscale voordelen zijn groot. Het budget waarover je als werknemer kan beschikken, is meer dan het dubbele van het netto-loon dat je ervoor opgeeft. Ook de medewerkers van de gemeente en het OCWM van Sint-Katelijne-Waver kunnen hier nu van genieten. In oktober keurde de gemeenteraad de regelgeving voor fietsleasing voor het personeel goed”, vertelt schepen van Personeelszaken An Coen (N-VA). “Tientallen medewerkers gaven al te kennen om van het systeem gebruik te maken en voor half december een fiets te bestellen. Als personeelslid geniet je dankzij de fiscale voordelen die de federale overheid voor het systeem biedt, van honderden tot duizenden euro’s netto-winst. Met de stijgende energiekosten, ook aan de pomp, is fietsen naar het werk, en bij uitbreiding elke verplaatsing per fiets, extra interessant. Door onze medewerkers meer te laten fietsen, dragen we ook ons steentje bij aan duurzame mobiliteit. Je krijgt minder wagens op de baan, er is minder uitstoot en het is goedkoper. Bovendien is bewezen dat wie veel beweegt gezonder én gelukkiger is. Daar kunnen ook wij als werkgever alleen maar wel bij varen.”