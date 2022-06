Gemeentelijke kindermascotte Skwibus wordt één jaar en geeft verjaardagsfeestje

Van 14 tot 16 uur ben je welkom op het binnenplein van het gemeentehuis voor gebak. Dresscode: Skwibus’ favoriete kleuren. “Verras Skwibus op zijn verjaardagsfeest met een leuke verjaardagskaart of -tekening. Kan je niet komen? Je creatie is welkom in de brievenbus van het gemeentehuis”, roept Jeroen Baeten (N-VA), schepen van Jeugd, op. “Skwibus werd bij zijn lancering meteen warm onthaald door de kinderen in onze gemeente. Sindsdien duikt hij overal op. Van de Buitenspeeldag tot de Gala-Avond van de Katelijnse Keien: hij is altijd van de partij. Hij ontving de nieuwjaarszangers aan het gemeentehuis, komt regelmatig op bezoek in onze kinderopvangen, … Voor de jongsten onder ons is zijn illustratie een herkenbaar element op allerlei communicatiemiddelen.” Tijdens de zomervakantie gaat Skwibus op Zomertour langs vier speelterreinen in onze gemeente. Meer info via www.skw.be/skwibus-zomertour.