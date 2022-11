Gemeentehuis heeft nieuw onthaal: “Geen doorverwijsfunctie, maar inwoners meteen helpen”

“In ons vorige dienstverleningsconcept had het onthaal vooral een doorverwijsfunctie”, legt burgemeester Kristof Sels (N-VA) uit. “Slechts in een beperkt aantal gevallen werden burgers al effectief aan het onthaal bediend. Denk aan de aankoop van vuilniszakken en het afhalen van een rijbewijs of reispas. Sinds enige tijd werken we met een nieuw dienstverleningsconcept waarbij het onthaal een veel uitgebreidere rol kreeg toebedeeld. Om die rol optimaal te kunnen vervullen, was een fysieke aanpassing nodig.” In het nieuwe dienstverleningsconcept wil men in Sint-Katelijne-Waver de bezoeker van het gemeentehuis zoveel als mogelijk meteen aan het onthaal verder helpen. “Enkel wanneer er een specialisatie vereist is of wanneer de afhandeling langer dan vijf minuten duurt, verwijzen we nog bezoekers door naar een specialist bij de diensten. In alle andere gevallen wordt de burger door onze onthaalmedewerkers geholpen aan de nieuwe onthaal- en snelbalie.”