Gemeentebestuur wil oude drukkerij aankopen voor Chiro Elzestraat: “Chiro heeft extra ruimte nodig”

De Chiro-meisjes van Elzestraat gaven enkele jaren geleden te kennen dat ze extra ruimte nodig hebben. “Bij slecht weer spelen ze momenteel soms met groepen van 25 kinderen in een ruimte van nog geen 20 vierkante meter”, vertelt schepen van Jeugd Jeroen Baeten (N-VA). “Ze wilden echter wel in het hart van Elzestraat blijven. Dat maakte de opties beperkt.” Enkele weken geleden bood er zich plots een opportuniteit aan. “De nazaten van een drukkerij in de Albertstraat stelden de woning en bijhorende magazijnen te koop. De verkopende familie vindt het belangrijk dat de infrastructuur nog een nut zou hebben voor de lokale gemeenschap. Eén en één maakt twee”, aldus Baeten. Daarnaast is de aankoop voor de gemeente ook interessant om een doorsteek te hebben naar het binnengebied tussen de scholen, de Chiro en de Liersesteenweg . “Voor dat gebied zijn evenwel nog geen plannen. We vonden vrij snel een akkoord over een verkoopsprijs. Op 26 juni vragen we aan de gemeenteraad om de verkoop te bekrachtigen”, aldus schepen Baeten.

500 m²

Als de verkoop rond is, kan de Chiro haar werking verderzetten in een magazijn van ruim 500 vierkante meter dat de gemeente ter beschikking stelt. Er is voldoende plaats om ook de Chiro-jongens op deze locatie onder te brengen. Dat is dus een optie. “We zijn blij dat de gemeente ons met deze aankoop een oplossing voor ons plaatstekort kan bieden”, vertelt Nele Daems van Chiro-meisjes Elzestraat. “Samen met de gemeente zullen we bekijken hoe we het magazijn kunnen integreren in de werking van de Chiro. We kijken uit naar een constructieve samenwerking met de gemeente om de Chiro van Elzestraat levendig te houden.”