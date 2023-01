Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver verlengt samenwerking met Vlaamse ombudsdienst

Sint-Katelijne-Waver heeft een uitgewerkte klachtenprocedure met afspraken over wat ze onder een klacht verstaan, hoe ze omgaan met klachten en welke behandeltermijn ze hanteren. “Bijna altijd kan het probleem verholpen worden of krijgt de klager meer informatie over de reden van een beslissing of actie”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Als de klager toch nog ontevreden is over de manier waarop de klacht is afgehandeld of over het resultaat. Dan kan hij een beroep doen op de Vlaamse ombudsdienst.” Deze samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst loopt sinds juni 2020. De eerste overeenkomst toen werd afgesloten voor drie jaar. “Aangezien we tevreden zijn over de samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst willen we blijven samenwerken. Daarom zullen we op 30 januari aan de gemeenteraad voorleggen om de overeenkomst te verlengen voor onbepaalde duur.”