Gemeente zoekt bedelers voor ouderenbehoefteonderzoek: “420 60-plussers ontvangen enquête”

In augustus en september organiseert het gemeentebestuur een groot ouderenbehoefteonderzoek. Voor dit onderzoek moet het 420 enquêtes afnemen bij 60-plussers. Voor de bedeling van deze enquêtes is het nog op zoek naar vrijwilligers. “Op wetenschappelijke basis selecteren we 420 in onze gemeente wonende 60-plussers. Deze zullen uitgenodigd worden om de enquête in te vullen. Hiervoor rekenen we op de hulp van enthousiaste vrijwilligers. In eerste instantie denken we aan 60-plussers, maar uiteraard mag iedereen meehelpen. Als vrijwilliger krijg je een tiental enquêtes voor mensen bij jou in de buurt. In principe is het niet de bedoeling om de enquête samen in te vullen. Uitzonderlijk kan dat wel indien de persoon niet in staat is om het zelf of met een familielid in te vullen. Op donderdag 28 juli organiseren we van 9.30 tot 11 uur een opleidingsmoment voor de enquêteurs”, klinkt het. Aanmelden doe je via de gemeentelijke website.